Noir in scena con la Cena con Relitto

In un antico e misterioso maniero sperduto, appartenente a una femme fatale altrettanto antica che risponde al nome di Wanda Relitto, si ritrovano 5 ospiti per quello che si rivela essere un equivoco non del tutto casuale. Serviti da una cameriera sexy e pericolosa che sogna di essere Marilyn, da un cameriere psicopatico dalla doppia personalità e da una governante di hitleriana memoria, tenteranno di capire chi li ha invitati li, per quale motivo, e soprattutto, chi è la Signora mummificata che assieme ad un alce altrettanto imbalsamato troneggia immobile sulla sala da pranzo.

L'appuntamento con questa Cena con Relitto è alla Fabbrica delle Candele di Forlì, venerdì 20 luglio alle 21.30. Ingresso unico: 8 euro.

Uno spettacolo tutto da godere con testo e regia di Massimiliano Bolcioni.

Fanno parte del Cast: Stefano Burchi, Oleg Valentini, Francesca Ture, Biancaluce Derni, Chiara Magrone, Silvia Frulli, Martina Strocchi, Laura Cappelli, Enrico Conti, Jessica Ragazzini, Lucia Gatta, Caterina Malandrino e Giuseppe Verrelli.