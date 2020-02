Non solo fritto: torna l'agriaperitivo col pesce sostenibile al Mercato contadino di Forlì

Torna l'appuntamento settimanale all'insegna del gusto a km zero al Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75 (Forlì). Giovedì 13 febbraio, dalle 18, scatta l'ora dell'Agriaperitivo. Protagonisti della serata, battezzata 'Non solo fritto', il pesce del nostro mare: fresco, genuino e ad origine garantita. Per l'occasione i Pescatori di Cesenatico presenteranno un ricco menù (anche da asporto) a base di manfrigoli con sugo di seppia, alici scottadito con misticanza, fritto dell’Adriatico e cotolettine di sarde

Il Mercato, come ogni giovedì, aprirà alle 15 per consentire ai consumatori di fare una vera spesa a Km0, rimanendo poi attivo sino alle ore 20. Per informazioni e prenotazioni tavoli 0543 493327 oppure 328 3383931. Il Mercato dei produttori è aperto martedì e sabato dalle 8 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19. Il Punto Campagna Amica-Macelleria è aperto il lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 14; dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19. La cucina del Mercato è aperta dal lunedì al sabato dalle 12 alle 14.