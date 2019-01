Nord-sud mafie senza confine, tocca a "Suburra"

Seconda ed ultima proiezione per la rassegna cinematografica organizzata dalla Sala San Luigi in collaborazione con l'associazione LIBERA. L'appuntamento è per il 23 gennaio alle ore 20.45 con il film Suburra ambientato a Roma e diretto da Stefano Sollima, regista anche della serie Gomorra. La pellicola sarà introdotta da Franco Ronconi e testimonianza di Sabrina Mungari sulle organizzazioni mafiose in Calabria. Dalle ore 20.00 sarà possibile accedere al banchetto di Libera per acquistare i prodotti provenienti dalle attività di gestione dei beni confiscati alla mafia.



Biglietto unico Euro 3,50