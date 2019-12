Notte di Natale con lo spettacolo “Il bambino che suonava la stufa”

Va in scena il 23 dicembre, ore 21.00, al Teatro Diego Fabbri di Forlì lo spettacolo “Il bambino che suonava la stufa”.

Una favola vera, o quasi vera, che toccherà i cuori di tutti coloro che hanno amato la musica e i sogni, che amano ancora oggi la gente e i desideri.

Tra commozione, ricordi e risate, “Il bambino che suonava la stufa” vi riporterà indietro nel tempo con storie che troverete familiari, immagini dell’epoca e musica: Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Renato Zero, Ivano Fossati ed Eugenio Finardi magistralmente interpretati da Gabriele Graziani e il Maestro Marco Sabiu.

Vi porterà in questo magico mondo la splendida voce e l’espressività di Tita Ruggeri. La voce di Sara Giunchi e l’intervento di Mattia Filippelli renderanno poi magica e sorprendente questa serata.



È questa la prima storia di Natale che AMMP, HAL 9000 e IL GIARDINO DEI CILIEGI vogliono dedicare a tutti i cittadini di Forlì e, con questa, regalare a tutti i bambini dei Reparti di Pediatria degli Ospedali di Forlì e Cesena tanti regali e un progetto di musicoterapia, per portare loro un sorriso.