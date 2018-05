Notte Bianca al “Matteucci” tra scienza, storia e poesia

Anche quest'anno l'Istituto Matteucci di Forlì accoglierà la “Notte Bianca”, evento scientifico organizzato dalla Prof.ssa Anna Maria Cortesi con la collaborazione dei docenti della Scuola e della Dirigente Dott.ssa Susi Olivetti.

“Lontano Vicino” il tema che costituisce il filo conduttore delle numerose esposizioni ed attività che verranno presentate nella serata del 30 maggio, dalle ore 20,45, in Via Turati n 9.

La via della seta ci condurrà a Meldola, sede per oltre trecento anni di un importantissimo mercato del baco da seta, arricchito dalla razza di Bombyx mori, bozzoli denominati “Meldola” proprio in ragione della loro origine.

Gli alunni ci guideranno nella conoscenza dell'importante Museo del Baco da Seta, sito in tale località, e nell'approfondimento delle caratteristiche di questo tessuto.

Oggetto di ulteriori esposizioni saranno anche il cotone, la canapa e il “Forlion”, fibra sintetica così denominata in ragione della sua origine legata alla locale fabbrica “Orsi Mangelli”.

All'improvviso saremo, così, catapultati nella “Forlì vecchia” ai tempi in cui la produzione era attiva e la Nostra città aveva un'immagine diversa .

Una ricostruzione della fabbrica tessile consentirà ai visitatori di conoscere l'identità di un'area cittadina oggi mutata ed innovata.

Ancora una volta il tema comune dell'evento costituirà la chiave interpretativa del progetto laboratoriale esposto, avente ad oggetto la zona oggi denominata “ I Portici”, nata con i migliori auspici di un nuovo “centro” cittadino ed, invece, oggi area “lontana” dalla comunità forlivese.

La partecipazione del gruppo astrofili renderà anche quest'anno a tutti noi più vicino quello “spazio”, in realtà, così lontano.

La poesia, l'arte, il canto, la danza arricchiranno la serata attraverso la preziosa partecipazione anche del Coro d'Istituto e dei gruppi “ Danza Moderna al Matteucci” e “Movida Fitness come ballo e Fitness educativo”.

Ogni attività esposta e tutti i progetti realizzati sono il frutto della collaborazione degli alunni, degli insegnanti e del personale dell'Istituto, che per una Notte muterà ogni prospettiva di lontananza e vicinanza.