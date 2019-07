Degustazioni, spettacoli e sfogline alla Notte bianca del Cibo italiano

Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento con la Notte bianca del Cibo italiano. Si tiene il 4 agosto, giorno del compleanno di Pellegrino Artusi, nato a Forlimpopoli nel lontano 1820.

Siamo dunque vicini a un bicentenario e Forlimpopoli come ogni anno accoglie nel suo centro spettacoli, mostre e degustazioni per festeggiare la ricorrenza del suo illustre cittadino.

Il programma

Dalle 19:30 in via A. Costa c'è il Giancarlo Giannini New Jazz Quartet, con un repertorio di composizioni originali e classici della tradizione afroamericana.

Dalle 20:30 alle 22:30 al MAF Museo Archeologico di Piazza A. Fratti gli spettatori che acquisteranno il biglietto per il film dell’Arena Verdi, potranno visitare gratuitamente il Museo Archeologico e la mostra temporanea: IL MUSEO È SERVITO. MOSTRA DI PIATTI D’ARTISTA (la mostra sarà allestita e visitabile fino a domenica 8 settembre 2019).

Alle 20:45 al MAF Museo Archeologico gli spettatori che avranno acquistato il biglietto per il film dell’Arena Verdi, potranno partecipare gratuitamente alla visita guidata condotta da Silvia Bartoli (Direttrice del Museo Archeologico di Forlimpopoli), dal titolo: VINO E ANFORE AL TEMPO DEI ROMANI.

Alle 21:30 nell'Arena Verdi si tiene la proiezione del film: Wine To Love. Costo biglietto: intero € 6,00 – ridotto € 4,00.

Dalle 19:30 in via A. Costa e Casa Artusi TRAMONTO DiVino, vini e cibi tipici dell’Emilia-Romagna, oltre 200 etichette servite e raccontate dai sommelier AIS e assaggi delle principali DOP e IGP proposte dal Ristorante Casa Artusi.

Poi lo SHOW-COOKING di LUISANNA MESSERI, maestra di cucina e amata protagonista di trasmissioni TV. Degustazione di una ricetta artusiana.

E La Sfoglia, una dimostrazione pratica a cura dell’Associzione delle Mariette di Forlmipopoli.