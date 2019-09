"la notte dei campioni 2": il grande wrestling torna a forlì al palasport villa romiti

Dopo la prima nel 2018, il grande wrestling torna protagonista a Forlì. Wrestling Megastars, in collaborazione con Bologna Wrestling Team, propone la seconda edizione della kermesse "La Notte dei Campioni a Forlì". Con il patrocinio del Comune di Forlì, i grandi campioni di questa disciplina si sfideranno sul ring mettendo in palio titoli prestigiosi. Tra gli atleti già annunciati sono annoverate alcune top star del panorama continentale. Tra questi il forlivese Lyon, che si quest'anno si ripresenterà in qualità di campione europeo e metterà in palio la cintura che detiene.

Non potrà mancare anche Red Scorpion, pluricampione italiano ed europeo nonchè allenatore responsabile dell'accademia del Bologna Wrestling Team il cui palmares parla da solo. Anche in questa edizione sarà presente un importante nome del wrestling americano, ovvero Carlito, pluricampione in WWE e non solo che per molto tempo abbiamo visto in TV mordicchiando la sua famosa mela. Tra i wrestler già annunciati ci sono inoltre la stella del cinema King Danza, il capitano del Team Commando Nathan Lelli ed campione italiano in carica Nico Narciso, che metterà in palio il suo titolo contro ben 2 avversari.

Non mancheranno a questo grande appuntamento i talenti provenienti dall'accademia del Bologna Wrestling Team: ci sarà infatti VP Dozer, ex campione italiano BWT ed altro atleta di grande esperienza, ed inoltre vedremo in azione il duo più pesante del wrestling italiano, il team formato dai possenti Trucker e Jason Cain, ovvero i Fat Machine Guns. Dulcis in fundo, dall'Inghilterra è pronto ad atterrare una vera e propria bestia: si tratta di Crater, il mostruoso atleta mascherato di Manchester che con i suoi 200 chili di peso è pronto a far tremare il ring del Pala Villa Romiti, e per il quale avversario i fan già fremono di curiosità. Ci sono quindi tutte le carte in regola perchè a Forlì, sabato 28 settembre, si tenga il miglior evento di wrestling dell'anno bissando l'affluenza di pubblico del 2018. L'inizio dello show è previsto per le ore 20.30. Ingresso, 10 euro in prevendita, 15 euro al botteghino (infoline ‪334 577 0936‬).