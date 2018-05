"Sogno di una notte di… inizio estate": nei centri termali torna la Notte Celeste

Settimo “compleanno”, sabato 23 giugno, per la Notte Celeste delle Terme, con un tema ispirato da William Shakespeare: “Sogno di una notte di… inizio estate”. La grande festa del benessere italiano, che l’anno scorso ha coinvolto oltre 70.000 persone, si presenta anche quest’anno con un ricco cartellone di eventi, che coinvolgerà nel territorio forlivese le Terme di Castrocaro e il Grand Hotel Terme della Fratta-Bertinoro. E grazie ai social network si potrà rimanere sempre connessi durante la festa e raccontarla in prima persona: l’hashtag è #notteceleste.

Per l’assessore Regionale al Turismo, Andrea Corsini, "salute, benessere, prevenzione, cura e relax sono le carte vincenti dei Centri Termali dell’Emilia Romagna. La loro offerta, anche In considerazione della sempre crescente importanza del wellness, di corretti stili di vita e di una vacanza attiva, è un asset strategico per tutto il turismo regionale e arricchisce ulteriormente le proposte messe in campo dalle nuove Destinazioni Turistiche Romagna, Emilia, e Bologna Metropolitana. La Notte Celeste delle Terme rappresenta poi un’importante vetrina promozionale per tutto il comparto".

E per godersi al meglio l’evento, ma anche poter scoprire in tutta calma le località termali che lo ospitano, gli operatori turistici hanno preparato speciali pacchetti soggiorno per un weekend tra relax e benessere. Per tutte le informazioni sulle iniziative in programma nella Notte Celeste 2018 e sulle proposte di soggiorno messe a punto per week end dedicato al benessere si possono consultare su www.lanotteceleste.it. La Notte Celeste è realizzata attraverso i fondi europei previsti dal Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR 2014-2020).

La Notte Celeste 2018 raccontata da Caterpillar AM di Rai Radio 2

Quest’anno la Notte Celeste delle Terme sarà seguita anche a livello radiofonico dalla trasmissione Caterpillar AM di Rai Radio 2 (2.693.000 ascoltatori nel giorno medio), con Filippo Solibello e Marco Ardemagni che dal 19 al 22 giugno (dalle 6 alle 7,30) condurranno in diretta da alcune località termali dell’Emilia Romagna. Sabato 23 giugno sono poi previsti, da una località termale, due collegamenti di Solibello e Ardemagni che andranno in onda (dalle 6 alle 7,30) durante la trasmissione Ovunque6.

Comparto termale in salute: l’anno scorso gli arrivi sono stati circa 280mila

Alla luce della crescente domanda di benessere e wellness il comparto termale regionale è in continua crescita. L’anno scorso ha registrato – secondo i dati 2017 dell’Osservatorio del Termalismo e Turismo della Salute dell’Emilia Romagna elaborati dal Coter (Consorzio termale dell’Emilia Romagna) - circa 280.000 arrivi (di cui il 58% donne e 42% maschi). Di questi arrivi circa 210mila sono stati per cure termali, oltre 53mila per trattamenti benessere, oltre 15mila per trattamenti riabilitativi. Da segnale anche una quota rilevante di bambini sotto i 12 anni - 18.000 - che hanno usufruito di prestazioni termali.

IL PROGRAMMA NEL FORLIVESE

Terme di Castrocaro

Aspettando la Notte Celeste (22 giugno)

Dalle 19 alle 22 "Sacro e Profano le arti tra ‘500 e ‘600": apertura straordinaria della mostra presso il Padiglione delle feste.

Dalle 19 alle 23 "Magiche Acque 2×1": entrando in coppia alla Spa, un ingresso viene offerto

Dalle 18 alle 21 aperitivo “Speciale Notte Celeste” con musica dal vivo nella veranda del bar Chini del Grand Hotel & Spa.

Ore 21.00 Sogno di una Notte DJ.. di inizio estate. Nella suggestiva cornice della Fortezza di Castrocaro, vanno in scena i migliori deejay di radio M2O controtendance

Sabato 23 giugno

Le attività di ristorazione e somministrazione proporranno per l’occasione menù, aperitivi, gelati ed altre squisitezze celestiali

Dalle 12 alle 19 "Respira Le Terme": prove di inalazioni per adulti e bambini sopra i 3 anni – Gratuito

Dalle 19 alle 22 "Sacro e Profano le arti tra ‘500 e ‘600": apertura straordinaria della mostra al Padiglione delle feste

Dalle 19 alle 23 Magiche Acque 2×1: entrando in coppia alla Spa, un ingresso è in omaggio

Dalle 16.30 alle 18 visita guidata alla Città Fortezza di Terra del Sole

Dalle 20.30 "Sogno di inizio estate": musica ed animazione itinerante lungo Viale Marconi

La serata si conclude con il Lancio dei Palloncini Luminosi, che andranno a formare una Via Lattea in cielo.

Domenica 24 giugno "Salutando la Notte Celeste"

Ore 10 visita guidata alla Fortezza di Castrocaro con il suo Museo storico

Info: tel. 0543 769631 - www.visitcastrocaro.it

Bertinoro e Grand Hotel della Fratta

In occasione della Notte Celeste apertura fino a notte inoltrata degli spazi termali e benessere con offerte speciali, degustazioni, spettacoli e tour guidati

Sabato 23 giugno

Ore 16.30 – Escursione in E-Bike Escursione guidata tra natura e benessere per scoprire le bellissime colline intorno a Fratta Terme e Bertinoro in e-bike con poca fatica, in piena sicurezza e puro divertimento.

Ore 17.00 – L'aperitivo! Nel giardino di ingresso del Centro Termale (Piazza Colitto) degustazione dei grandi vini di Bertinoro e dei prodotti gastronomici del territorio

Ore 17.00 – Yoga Celeste Nel Parco - Nella cornice del Parco delle Terme una seduta di yoga per rilassarsi e meditare immersi nella natura

Ore 18.30 – Passeggiata del Benessere - Escursione guidata nel territorio alla scoperta delle qualità geomorfologiche del territorio da cui sgorgano le acque con importanti proprietà minerali per la salute utilizzate all'interno del Centro Termale.

Ore 19.00 – Leggende In Musica Coro e orchestra “La Città Musicale” a cura della Scuola Musicale D. Alighieri di Bertinoro e dell'Istituto Comprensivo di Bertinoro all'interno del Parco delle Terme

Dalle 20 alle 22 – Pic-Nic Celeste nel parco in una notte di inizio estate

Dalle ore 20.30 – Clown, magia e giocoleria Durante il pic-nic momenti di animazione e intrattenimento per uno spazio di relax e gioco per tutti

Ore 20.30 – Cena Stellata: ispirato dalla Notte Celeste il Grand Hotel “Terme della Fratta” apre il proprio ristorante per una cena benessere da veri gourmet accompagnata dall'intervento musicale di alcuni artisti

Ore 22.30 – Concerto Celeste: spettacolo musicale a cura della Nadimobil Band, che propone un grande viaggio nella musica italiana degli anni '20, '30 e '50

Ore 23.30 – Lancio dei palloncini luminosi della Notte Celeste coinvolgendo tutto il pubblico presente

Domenica 24 giugno

Ore 10.30 – Visita Guidata Alle Acque: passeggiata nel Parco delle Terme alla scoperta delle fonti termali e delle loro proprietà curative

Info: tel. 0543 469213 - www.visitbertinoro.fc.it