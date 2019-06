Fontane danzanti, pic-nic stellato, yoga e relax per la Notte Celeste 2019

In occasione della Notte Celeste 2019, sabato 15 giugno, a Bertinoro e Fratta Terme si svolgono tante attività divertenti e rigeneranti. Visite, escursioni, ma anche relax termale e bontà gastronomiche da gustare.

Il programma

Dalle ore 16.00 OH CHE BEL CASTELLO! La Rocca di Bertinoro per i suoi 25 anni di apertura propone visite guidate al castello e al Museo e musica. Visite guidate su prenotazione alle ore 16 e alle ore 17. (Ingresso gratuito – per info e prenotazioni: 0543 469213)

Alle 16.00 ESCURSIONE IN E-BIKE Escursione guidata tra natura e benessere nella “Romagna dello Spungone” con tappa alla Rocca di Bertinoro, per aperitivo e visita guidata al castello. (Noleggio ebike a pagamento; solo su prenotazione: Luigi - 348 2489029)

Dalle 17.00 nel giardino d'ingresso del Centro Termale degustazione gratuita dei grandi vini biologici di Bertinoro e dei prodotti della gastronomia a km 0.

Dalle ore 17.30 alle 20.00 nel Parco delle Terme si tengono: una seduta di yoga per rilassarsi e meditare immersi nella natura (Accesso gratuito, è richiesta la prenotazione: Alessandro – 348 5425913), una prova di pittura creativa con l'artista Eleonora Baiardi e alcune allieve in accompagnamento allo spazio yoga (Per info: 347 8943043); fare stretching dei meridiani, conoscere il loro decorso, stimolazione del canale energetico attraverso il movimento guidati dalla naturopata Natascia Casadei. (Accesso gratuito)

E poi benessere in musica con il concerto del Coro e Orchestra della Scuola Musicale di Bertinoro e dell'Istituto Comprensivo di Bertinoro nell'ambito del progetto regionale “La città musicale”. (Accesso gratuito)

Alle 18.00 una escursione in MTB per bambini (5 – 10 anni). (Accesso gratuito, è richiesta la prenotazione: Davide – 347 7586156. Munirsi di casco e bicicletta)

Si svolge alle ore 19.00 "la Passeggiata del Benessere" una visita guidata alla scoperta delle qualità geomorfologiche dello Spungone, da cui sgorgano le nostre acque ricche di proprietà minerali per la salute e il benessere utilizzate dal centro termale. Lungo il percorso si effettuerà una sosta presso la Tenuta de Stefenelli. Partecipazione gratuita.

Dalle 20.00 Cena stellata al Grand Hotel Terme della Fratta (€ 35,00 - Per prenotazioni 0543 460911) e Pic-Nic Celeste nel parco (Cestino plastic free su prenotazione: Info e prenotazioni: turismo@comune.bertinoro.fc.it / tel.0543 469213) Durante il pic-nic animazione con clowneria e magia per uno spazio di relax e gioco per tutti.

Infine alle 22.30 grande spettacolo di giochi d'acqua e musica con le Fontane Danzanti, per celebrare l'acqua e le sue proprietà naturali fondamentali per il nostro benessere. (Accesso gratuito)