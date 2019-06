Escursioni in e-bike, festa della birra e relax alle terme: è la Notte Celeste 2019

Torna anche quest'anno dal 14 al 16 giugno la "Notte Celeste", la grande festa sotto le stelle delle Terme dell’Emilia Romagna, che celebra la salute del corpo, della mente e degli effetti salutari dell’acqua termale.

A Castrocaro e Terra del Sole si svolge un ricco programma di appuntamenti per tutta la famiglia: musica dal vivo, animazione per i più piccoli, mercatini tematici, enogastronomia tipica, feste in piazza, escursioni nella natura ed attività motorie all’aria aperta, assieme all’apertura prolungata dei centri termali con tutte le loro proposte di remise en forme e relax.

Programma

Venerdì 14 giugno

Ore 18:30 nella suggestiva cornice del Castello del Capitano delle Artiglierie presentazione del libro “LE MAGNIFICHE DEI MEDICI” di Daniela Cavini (gratuito - su prenotazione)

dalle 19:00 alle 23:00 MAGICHE ACQUE 2x1: entra in coppia alla SPA delle Terme di Castrocaro (un ingresso è offerto)

dalle 19:00 BIRRA DEL SOLE: festa della birra con musica dal vivo e dj, accompagnata da stand gastronomico – al Bastione di San Martino a Terra del Sole

Sabato 15 giugno

dalle 12:00 alle 19:00 RESPIRA LE TERME: prove di inalazioni per adulti e bambini sopra i 3 anni (gratuito)

dalle 9:00 alle 12:00 ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DELLO SPUNGONE, pedalata guidata con e-bike sulle colline castrocaresi (su prenotazione)

dalle 19:00 alle 23:00 MAGICHE ACQUE 2x1: entra in coppia alla SPA delle Terme di Castrocaro (un ingresso è offerto)

dalle 16:30 alle 18:00 visita guidata alla Città Fortezza di TERRA DEL SOLE (su prenotazione - a pagamento)

ore 18:00 NOTE CELESTIALI: parata dei bimbi delle scuole materne sulle note della Banda cittadina

ore 21:00 BALLANDO SOTTO LE STELLE: intrattenimento e spettacoli musicali e di ballo lungo Viale Marconi e piazze limitrofe

Domenica 16 giugno

dalle 8:00 alle 12:00 facciamo la spesa al MERCATO CONTADINO (prodotti locali - km0) nell'area mercatale di Via Cantarelli a Castrocaro Terme

ore 10:00 visita guidata alla FORTEZZA DI CASTROCARO e al Museo Storico - Archeologico con aperitivo celeste alle 12:30 (a pagamento)

ore 21:00 grande serata conclusiva con l’Orchestra LUCA BERGAMINI in occasione della “LA NOTTE DEL LISCIO” – in Piazza Machiavelli a Castrocaro Terme

ore 21:00 le bande di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana e Rocca San Casciano si incontrano per il BANDA CROSSING, un concerto d'insieme a Terra del Sole