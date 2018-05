Notte del liscio 2018: contaminazioni con l'Orchestra multietnica “Acafolk”

Torna la Notte del Liscio per una Romagna unita nel segno della grande tradizione della musica del folklore romagnolo e del ballo.

Terza edizione per la grande festa della musica e del ballo tradizionali, che nel secondo fine settimana di giugno invaderà con la sua contagiosa atmosfera la Romagna, dall’entroterra al mare, con più di 20 appuntamenti. Il Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti, tra gli ideatori e curatori e organizzatori della Notte del Liscio con la struttura di Materiali Musicali, prosegue nella sua attivita' di organizzazione e promozione del nuovo liscio con una serie di importanti appuntamenti durante la Notte del Liscio, dopo avere promosso con successo la versione spagnola di Romagna Mia di Tonino Carotone a Natale scorso nella penisola iberica, supportata dal Mibact e Siae con il progetto Sillumina. Sabato 9 giugno a Forlì con l’Orchestra multietnica “Acafolk” (centro storico, ore 20.30), il Mei insieme a Cosascuola di Forli' e Aca di Romagna sotto l'egida del progetto MigrArti del Mibact presentera' questo importante progetto di contaminazione di musica della tradizione romagnola eseguita con artisti e strumenti provienti dai paesi dell'Africa con giovani artisti di seconda generazione residenti in Romagna.



La Notte del Liscio e' una grande manifestazione di tre giorni, fortemente voluta dalla Regione Emilia Romagna, dal suo presidente Stefano Bonaccini e dall’assessore Andrea Corsini, in collaborazione con l’Azienda di Promozione Turistica e coi Comuni della Romagna. La Notte del Liscio nelle scorse due edizioni, grazie anche alla collaborazione del Mei, ha ospitato grandi artisti di ogni provenienza musicale, che hanno omaggiato la grande tradizione della musica del folklore romagnolo: tra gli altri il grande Goran Bregovic, in un live indimenticabile a Rimini, e il dj internazionale Shantel, la storica Nuova Compagnia di Canto Popolare, Eugenio Bennato, Pupo e Lo Stato Sociale, Roy Paci, Frankie Hi Nrg, Cisco, Morgan, Massimo Bubola, Ridillo, Khorakhane', Mr. Zombie e tanti altri artisti insieme al contest per giovani emergenti Il Liscio nella Rete che ha laureato come vincitori i Kachupa e Banda Putiferio. Il Mei poi proseguira', oltre a supportare l'iter per la valorizzazione del liscio e del ballo liscio come Patrimonio dell'Unesco, in altri progetti e lavori di valorizzazione del nuovo liscio e dell'omaggio a storiche figure durante l'estate, mentre la nuova edizione del MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti tornera' dal 28 al 30 settembre a Faenza .