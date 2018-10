La notte di Halloween con gli americani "Frank the Baptist"

La notte del 31/12, nello storico locale "Area Sismica" di Forli (Ravaldino in Monte), si esibirà la band "Frank the baptist" (U.S.A. / DE).

A seguire serata con DJ della "Daf Colony Organization" dedicata a tutti gli amanti delle sonorità anni 70/80 di genere wave, rock, punk, garage.



Il progetto "Frank the baptist" nasce alla fine degli anni 90 a San Diego, California, per mano di Frank Vollmann, frontman della band. Il loro suono miscela atmosfere malinconiche alle caratteristiche graffianti del death-rock americano, e si fanno un notevole seguito in America. Il primo album "Different Degrees of Empty" esce nel 2003 per l'etichetta austriaca "Strobelight records" e diventa un classico nella scena alternativa post-punk, riuscendo a farsi conoscere anche in Europa. Nel 2004 esce il secondo album "Beggars Would Ride" e dopo il loro primo tour europeo, nel maggio 2005 si esibiscono come headliner al Wave Gotik Treffen a Lipsia.

Nel 2006 Frank si trasferisce a Berlino e la band subisce un cambio di formazione, che porterà alla registrazione del loro primo album europeo: "The new colossus". Il quarto album "As The Camp Burns" è uscito nell'aprile 2015, ottenendo ottime recensioni.

Tra i musicisti che hanno collaborato al progetto negli anni: Fez Wrecker (Bonniwell Music Machine, Fuzztones), Benn Ra (Hatesex, ex-Diva Destruction), Toxo and Mario Usai (Clan of Xymox), Carsten Klatte (The Cassandra Complex, Project Pitchford, Girls Under Glass, Wolfsheim, N.U. Unruh degli Einstuerzende Neubauten), Justin Stephens (Passion Play), Ralf Hunefeld (Passion Play, Murder at the Registry, Hatesex).

Formazione attuale: Frank Vollmann (voce e chitarra), Gerrit Hassler (chitarra), Julio Cardador (basso), Salomon Bosse (batteria)



Area Sismica è un’Associazione di Promozione Sociale priva di scopi di lucro.

Fondata nel 1991, ha lo scopo di divulgare la musica attuale ed eterodossa attraverso l’organizzazione di concerti, tournée, work-shop, laboratori e incontri formativi di vario genere.



Area Sismica è un locale convenzionato ARCI, e le iniziative sono rivolte ai tesserati.