Notte dei Licei: corteo, musica e poesia per celebrare la cultura classica

Il Liceo “G.B.Morgagni” di Forlì partecipa da quattro anni alla massima manifestazione nazionale di sostegno alla cultura classica, che prevede – in contemporanea in tutta Italia - l’apertura della scuola venerdì 17 gennaio dalle 18 alle 24 per ospitare spettacoli, letture, musica e dibattiti.

Ogni scuola presenta un programma libero, ma l’apertura e la chiusura dell’evento sono comuni a tutti i Licei aderenti: in Aula Icaro 1 c'è la proiezione di un video nazionale con colonna sonora originale, la lettura di un testo di scrittura creativa selezionato tra gli elaborati proposti da studenti di tutti i Licei e, in conclusione, la recitazione di un brano classico – rigorosamente in greco antico e traduzione -, che presenti un’atmosfera notturna.

Quest’anno la serata del “Morgagni” si apre alle 18 con un flash mob all’ingresso in cui un corteo di studenti, riecheggiando le grandi processioni inaugurali delle antiche feste elleniche, proporrà, grazie a un canto moderno, il mito di Itaca come simbolo di cultura, ricerca e condivisione della storia, e richiamerà l’attenzione sui grandi classici a cui si sono ispirate le performances di questa edizione: Omero, Aristofane, Platone, Dante, Kafka, Ungaretti, Orazio, Catullo, Galileo.

Il programma prevede infatti letture di poesia classica e moderna, esibizioni musicali, dibattiti tra filosofia, matematica, narrativa, la parodia di una commedia di Aristofane, ed in particolare due eventi concentrati sul personaggio di Ulisse, anche in preparazione alla grande mostra del S. Domenico. Ogni evento è stato seguito dai docenti del Liceo, che hanno fornito stimoli, materiale, supporto organizzativo, ma è opportuno sottolineare che argomenti, iniziative, idee sono frutto dell’estro e della passione degli studenti di 8 classi (dalle seconde alle quinte) del Classico, per un totale di oltre 160 allievi.

Dopo l’ormai rituale esibizione di danza (sirtaki), la conclusione sarà la recitazione dei versi iniziali della tragedia “Agamennone” di Eschilo, in contemporanea con tutti i Licei aderenti.