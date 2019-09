Spazio alla solidarietà con la "Notte di respiri". Tra gli ospiti: Marescotti, Di Cataldo e Sabiu

Entra nel vivo la programmazione del Festival del Buon Vivere con "Sharing Breath - Not(t)e di respiri" che sabato 21 settembre porta Marescotti, Di Cataldo e Sabiu, in piazza Saffi a Forlì. L'ingresso è gratuito.

Alle 20.30 Piazza Saffi accoglie una serata nata per sottolineare l’importanza di un respiro che non è e non deve essere scontato. Respiro inteso come vita, come energia, come attimi da sommare nel grande viaggio della vita.

La musica, un respiro per dimostrare solidarietà a tutti i pazienti affetti da patologie polmonari.

Con Ivano Marescotti, Massimo di Cataldo, Intercity Gospel Train Orchestra e i musicisti vincitori del contest Sharing Breath provenienti da tutta Italia.

Presenta Cristiano Collinelli - pneumologo ospedale Morgagni-Pierantoni, dirige il Maestro Marco Sabiu - pianista, compositore e direttore d’orchestra.

Alle 21.30, sempre in Piazza Saffi: "un minuto di respiro": primo flash mob mondiale per dedicare un minuto di respiro alla condivisione di un respiro, per "condividere il nostro pensiero la nostra energia e far sì che arrivi a chi ne ha più bisogno".

L'evento è realizzato dall’Associazione “Morgagni Malattie Polmonari” (AMMP Onlus) di Forlì, dall’Associazione Unione Trapiantati Polmone di Padova (UTPP), dall’Associazione “Un Soffio di Speranza. Il Sogno di Emanuela Onlus” di Pistoia nell’ambito del Festival del Buon Vivere, con il patrocinio del Comune di Forlì, di FIMARP Onlus – Federazione Italiana Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) e Malattie Rare Polmonari e della EU-IPFF (European Idiopathic Pulmonary Fibrosis & related Disorders Federation).