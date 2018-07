La Notte Rosa in città e nei borghi del Forlivese: la musica sarà la protagonista

Anche Forlimpopoli, Bertinoro, Fratta Terme e Predappio faranno parte della festa per il Capodanno dell’Estate Italiana, la Notte Rosa, in programma questo weekend. I borghi “dipingeranno” di rosa i loro monumenti, ma non solo. Venerdì in Piazzetta della Misura, a Forlì, ci sarà il concerto delle Mumble Rumble, gruppo alternative-rock bolognese tutto al femminile che proporrà la sua musica forte, sensuale, energica, e passionale. Domenica all’alba dolce risveglio in musica al sorgere del sole nella corte interna della Rocca Vescovile di Bertinoro, con le melodie eseguite da artiste e strumentiste (ore 5.30). "L’evento iconico per eccellenza della capacità che appartiene a questo territorio di fare turismo - commenta l’assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini -. Questa tredicesima edizione rende partecipe per la prima volta l’intera Destinazione Romagna coinvolgendo anche i borghi dell’entroterra che, così ricca di balconi naturali che s’affacciano sulla costa, aggiungerà ulteriore appeal al grande spettacolo rosa della Riviera". "La destinazione Romagna - sottolinea Andrea Gnassi, presidente della Destinazione Romagna - è l'hardware territoriale in qualche modo sognato 12 edizioni fa dalla Notte Rosa. Un evento di sistema, oltre i campanilismi, per una competitività e una leadership che vogliamo mantenere. E dopo tanti anni vedere non solo che la Notte Rosa è ormai l'unico grande evento dell'estate italiana, ma anche che diventa sempre più internazionale con il programma 2018, è una soddisfazione. E lo è anche constatare come un evento abbia saputo produrre un'alleanza territoriale impensabile sino a pochi anni fa".