Notte rosa maiale: appuntamento goloso a offerta libera

Torna sabato per l’undicesima edizione la ‘Notte rosa maiale’ organizzata dall’associazione culturale ‘E goz’ in occasione della festa di Sant’Antonio. A partire dalle 18,30 in piazza Fratti da circa tre quintali di carne verranno servite salsicce, braciole, costine, salame fresco, ciccioli e via dicendo. SI tratta di una rievocazione di quella che una volta era la "sistemazione" del maiale, ossia la sua uccisione e la preparazione alimentare delle sue varie parti. Un appuntamento che richiamava famiglie e parenti, con canti e divertimento. "Siamo aperti ad accogliere chiunque voglia darci una mano - spiegano gli organizzatori - a lavorare per questa serata. Abbiamo preparato un maiale da oltre due quintali più tanta altra carne già tagliata". La serata è a offerta libera.