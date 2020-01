Caccia all'affare: dopo il Natale ecco "La Notte dei saldi del centro"

Un venerdì sera nel cuore della città, avvolti dall’atmosfera delle luci dei negozi. Primo appuntamento con la "Notte dei Saldi”, appuntamento organizzato dai commercianti del centro storico col patrocinio del Comune di Forlì. Durante la serata, boutique e negozi del nostro centro storico effettueranno infatti un’apertura straordinaria fino alle 22. L'evento darà la possibilità di approfittare di sconti e promozioni, ma rappresenterà anche un momento di svago per i forlivesi e visitatori ed un modo per valorizzare e dare maggiore visibilità a quegli operatori del centro che terranno aperto. La serata sarà animata anche da aperitivi e musica. I vari locali hanno in serbo diversi eventi. Ad esempio all'"Oltremodo birreria", in Corso Garibaldi, ci sarà un "aperitivo del corso" e karaoke, alla presenza di Mirko The Voice.

Saranno circa 80 le attività del centro storico coinvolte. Informa l'Associazione ForliCentroStorico: "Venerdì i negozi e le attività del centro storico rimarranno aperti fino alle 22.00 per agevolare la clientela negli acquisti, con sconti, aperitivi e musica dal vivo. Dopo la simbolica iniziativa degli abeti di Natale e il rinnovato entusiasmo dei forlivesi che dopo anni di inerzia sono tornati a invadere il centro durante il periodo delle feste, abbiamo deciso di proporre, in accordo con l’Amministrazione, la Notte dei Saldi. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione e la partecipazione nel nostro centro, coinvolgendo i cittadini e andando incontro alle loro esigenze. Ringraziamo ancora una volta questa lungimirante Amministrazione che ha riportato i forlivesi in centro, rendendolo più magico e attrattivo".