Nuovo supermercato in via Bentivoglio: è il Famila Market

Da giovedì 18 luglio apre al pubblico in via Bentivoglio 18, Famila Market: la soluzione per chi cerca cose buone e veloci. Tantissima scelta di gastronomia, carni, prodotti freschi, un ampio assortimento di prodotti bio e salutistici e la grande cantina sono i punti forti del primo supermercato a marca Famila Market in Italia.

Lo staff specializzato è a disposizione per rendere più facile la spesa, mentre fra gli scaffali è possibile trovare tanti prodotti speciali: è stata ampliata la proposta di prodotti biologici o vegetariani, che si confermano una scelta sostenibile e un voto diretto per la salute; sono stati aggiunti nuovi tipi di caffè in capsule e di produttori del territorio, per pause ancora più sfiziose, tanti nuovi prodotti per la cura dei capelli e l'igiene del corpo, nuovi alimenti per i nostri amici a 4 zampe.

Non ultimo, si è arricchita ancora di più la proposta dei prodotti specifici per chi segue un'alimentazione senza glutine o senza lattosio e frutta secca, ricca di principi nutritivi come minerali, fibre, proteine e acidi grassi.

In occasione dell'inaugurazione, la grande famiglia Famila offre subito un'incredibile serie di sconti e offerte, tutti da scoprire sul volantino scaricabile anche online.