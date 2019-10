In arrivo tanti fumetti nella nuova biblioteca del plesso Zangheri

A conclusione della partecipazione all’iniziativa #ioleggoperchè, sabato 26 ottobre alle ore 11:00 il plesso Zangheri dell'Istituto comprensivo Silvestroni inaugura la Biblioteca scolastica completamente rinnovata negli arredi, dotata di una nuova postazione con pc, collegamento internet e stampante a colori il tutto finanziato dall’Associazione Genitori Scuola Zangheri.

La Dirigente, prof.ssa Nadia Mastroianni, i docenti e tutti gli alunni presenziano all'inaugurazione di questa nuova realtà scolastica che ha il pregio di essere "a portata di mano" per tutti i ragazzi. Per l’occasione è presente anche Gianluca Umiliacchi, direttore della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", che con la donazione alla nuova Biblioteca della Zangheri ha introdotto alcune centinaia di fumetti nel contesto scolastico. Testate famose come Tex, nel formato volume a colori, il Giornalino e Topolino avranno il loro adeguato spazio sugli scaffali bibliotecari. "Questo è un inizio che - afferma Umiliacchi - noi della Fumettoteca siamo certi possa proseguire con molte altre donazioni di fumetti e, ovviamente, non solo alla Zangheri".

La Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle”, unica in tutta le Regione Emilia-Romagna, ha proseguito, con la presente donazione alla scuola, il percorso rivolto alle scuole, attivato fin dall'inizio dell'anno, che vede un programma di proposte come le visite guidate alla sede fumettotecaria, la presenza in classe presso i plessi scolastici e tante altre iniziative. I riscontri positivi a livello di didattica non mancano, e non solo nel territorio forlivese. Infatti anche una scuola della Provincia di Ravenna, Bagnara di Romagna, ha contattato la fumettoteca per richiedere di tenere Corsi di Fumetto in classe e allestire una mostra nel contesto della prossima Giornata della Memoria.