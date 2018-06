Nuova presentazione per l'agenda sulla "Terra del Buon Vivere"

Venerdì 15 giugno il Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro ospiterà alle 20.30, in occasione dell'ultimo week end di apertura della mostra "Sacro e Profano - Le arti tra '500 e '600", la presentazione del volume "Terra del Buon Vivere" curato da Monica Fantini, Cristina Casadei e Nicole Poggi.

Realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal protocollo per il marketing territoriale siglato da 10 diversi enti pubblici e privati della provincia di Forlì-Cesena, il volume mira a presentare in modo nuovo il territorio, privilegiando sul taglio geografico quello temporale e sull'organizzazione per temi, l'alternanza tra i luoghi della cultura e i cammini religiosi, tra i grandi eventi e le bellezze naturalistiche, tra le sagre eno-gastronomiche e l' "eccezionale quotidianità" dei nostri borghi collinari.

Capace di oltre 300 pagine in cui sono raccolte più di 500 foto a colori, "Terra del Buon Vivere" racconta in modo confidenziale i 30 comuni del territorio provinciale di Forlì-Cesena invitando ciascun lettore a costruire il proprio viaggio ideale.

All'incontro di presentazione, ad ingresso libero, interverranno, con le curatrici del volume, la sindaca della città Marianna Tonellato e Beatrice Sansavini, responsabile delle attività culturali del Padiglione delle Feste.