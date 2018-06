Nuova sfida: con la Salmonata Umana si risale il Rabbi controcorrente

La Salmonata Umana è una nuova sfida dell'uomo alla natura, per tutti gli coloro che amano andare controcorrente...è il giorno in cui avranno pane per i loro denti. Una gara di corsa fluviale, dove bisognerà percorrere in risalita, un tratto del fiume Rabbi.

Una corsa pazza lungo il fiume, che invita a partecipare con gli abbigliamenti o le maschere più estrose.

Questa gara nell'alveo del fiume Rabbi è una attività che non ha precedenti nella zona. Si tratta di un evento non agonistico aperto a tutti, in cui verranno consegnati premi per i primi classificati e per i partecipanti più estrosi.



Per iscrizioni:

Mail: salmonataumana@gmail.com

Messenger: @salmonataumana