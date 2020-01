Nuovi panorami musicali con Lytton, Massaria, Prati e Martusciello

Un trio d’eccezione giunge ad Area Sismica domenica 19 gennaio, alle 18.00, con l'intenzione di espandere i propri panorami musicali ospitando quel genio di Elio Martusciello.

La leggenda Paul Lytton alla batteria, Andrea Massaria alla chitarra ed effetti e da Walter Prati al basso più elettronica sono tre instancabili ricercatori ai confini tra jazz e sperimentazione sonora, tra ricerca timbrica e poliritmi, tra armonie dense e frammenti sonori.

Tre personalità ben distinte che dialogano tra loro con un profondo interplay e con uno spiccato senso della composizione istantanea, come anche Elio Martusciello ha dimostrato lungo tutta la sua carriera artistica.

La formazione propone libera improvvisazione e brani con scrittura non convenzionale, spunti sonori e indicazioni dai quali partire per esplorare a fondo le potenzialità timbriche e sonore dei propri strumenti e per sviluppare in maniera originale e personale gli aspetti armonici, melodici e ritmici delle composizioni stesse.

Composizioni che si fondono con le improvv­isazioni e viceversa e che vanno a sottolineare come spesso il confine tra scrittura e improvvisazione estemporanea sia molto labile e indefinito, creando un unicum sonoro assolutamente originale.

Come detto al concerto si unirà anche Elio Martusciello all’elettronica, noto compositore italiano di musica sperimentale e avanguardia elettronica famoso anche per le sue creazioni sonore e installazioni artistiche.

Ingresso: 12 euro per soci Arci.