Nuovo appuntamento con "Giovedì in Villa: incontri, musica e letture nel giardino di Villa Saffi"

Giovedì, dalle ore 20.30 alle ore 23, nuovo appuntamento con la rassegna “Giovedì in Villa: incontri, musica e letture nel giardino di Villa Saffi”, via Firenze, 164 a località San Varano. Nel giardino della Villa si potranno ammirare le costellazioni celesti insieme al Gruppo Astrofili forlivesi. Al termine aperitivo a cura del Comitato di Quartiere San Varano. Gli incontri sono ad ingresso libero e il programma completo delle “Passeggiate d'estate” è consultabile su www.cultura.comune.forli.fc.it Per informazioni: Servizio Cultura e Musei, via Albicini, n. 12, Forlì; telefono 0543 712627; musei@comune.forli.fc.it