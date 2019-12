Oggetti d'artigianato, ceramiche, vestiti e tanto altro al Mercatino di Natale

Sabato 7 dicembre, dalle ore 15 alle 19.30, a San Martino in Villafranca presso il cohousing "Le Casefranche", in via Il sentiero 25, prende vita il Mercatino di Natale.

Artigiani e non, esporranno le loro idee regalo nella nostra accogliente "Casa Azzurra", dove si trovano: abbigliamento ed accessori per bambini e adulti, bigiotteria artigianale, oggettistica e prodotti in ceramica, libri, quadri e giochi originali e tanto altro.

Sarà attivo un punto di letture per bambini con i narratori dell' associazione "Nati per leggere" che racconteranno storie del Natale e dell'Inverno.

Si può anche fare una pausa nell'"Angolo delle delizie" con torte, biscotti, caffè, the, tisane, cioccolata in tazza e molto altro.

Ingresso gratuito.