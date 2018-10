"Oh che bel castello", appuntamenti a Bertinoro e Rocca delle Caminate

Domenica 7 ottobre è in programma l’evento “Oh che bel castello”, la prima giornata dedicata ai castelli dell’Emilia-Romagna che saranno aperti al pubblico, con la possibilità di visite guidate per conoscere il ricchissimo patrimonio castellano regionale. Sono ben 34 le strutture in Emilia-Romagna che hanno aderito all’iniziativa e che apriranno la proprie porte al pubblico, con varie animazioni.

Sul territorio locale, fra le altre strutture, sono visitabili due eccellenze storiche, quali la Rocca di Bertinoro (e l’annesso Museo Interreligioso) e Rocca delle Caminate, riportata agli antichi splendori dopo l’importante restauro terminato due anni fa.

A Bertinoro i battenti della Rocca apriranno alle ore 10,00 con possibilità di visita alla Rocca stessa e al Museo Interreligioso (biglietto euro 5,00): nel pomeriggio (ore 15,00) è previsto uno spettacolo di danze ebraiche sul tema “Il ballo di Ovadyah”, proposto dal gruppo Selah e a seguire (ore 16.15) la Strada dei Vini e dei Sapori, unitamente all’amministrazione comunale di Bertinoro, organizzerà una merenda contadina con degustazione di vini della Tenuta Diavoletto (euro 3,00).

Rocca delle Caminate è visitabile dalle 10,00 alle 19,00 (biglietto euro 7,00) e sarà possibile conoscere la storia millenaria del castello, grazie al percorso culturale, composto da 23 pannelli, dislocati sia nel parco che all’interno. E’ inoltre a disposizione gratuitamente (scaricandola da App Store o Google Play) l’APP Rocca delle Caminate per approfondire quanto riportato sui pannelli: l’applicazione contiene anche la funzionalità audioguida, quale interessante supporto alla visita.

In entrambi i castelli la visita può essere prenotata direttamente sul portale dell’evento al link: https://castelliemiliaromagna.it/it/l/2018_oh_che_bel_castello/ oppure presso le due strutture:

Rocca di Bertinoro: tel. 0543.446598/0543.446600 – e mail: musint.bertinoro@gmail.com)

Rocca delle Caminate: tel. 371.3146383 – e mail: serinar@criad.unibo.it