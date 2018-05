Incontro sulla parabola di Olivetti: come si distrugge un’azienda

La parola Olivetti suscita in buona parte della popolazione ricordi legati a strumenti entrati di diritto nell’immaginario collettivo del nostro Paese: dalle macchine da scrivere ad i PC. Fiumi di inchiostro si sono scritti sul geniale innovatore Adriano Olivetti. Ma perché un tale esempio di eccellenza italiana si avviò al declino? Chi furono i veri artefici del suo tramonto?

Di questa "storia italiana" che sa di declino ci parlerà la Prof.ssa Giuliana Gemelli, già docente di Storia Contemporanea presso l'Università di Bologna, studiosa di Storia della Filantropia e Presidente del centro di ricerca internazionale Philanthropy and Social Innovation (PHaSI) e dell’ Associazione GrandeGiù for Love and Care.

La professoressa Gemelli è anche autrice del libro "Il regno di Proteo, ingegneria e scienze umane nel percorso di Adriano Olivetti".