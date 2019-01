"Oltre il sentiero”, le poesie di Moreno Zoli in favore dei malati di diabete

Giovedì 7 febbraio alle ore 18.00 il Jump cafè ospiterà la presentazione dell'ultima raccolta di poesie del poeta Moreno Zoli il cui ricavato sarà devoluto ai progetti a favore di adulti e bambini con diabete realizzati dall'associazione Diabete Romagna Onlus. Presenterà l'opera il giornalista e scrittore Marco Viroli. Leggerà una selezione di poesie l’attrice Laura Mazzotti.

“Oltre il sentiero” è la quarta fatica del poeta romagnolo. Vincitore di premi letterari nazionali e internazionali, artista poliedrico, in questa nuova raccolta di poesie spazia dal racconto del sociale, alla bellezza della natura, fino al meraviglioso dono dell’amore. L’autore, che vanta alle spalle già altre pubblicazioni sempre a fine benefico, ha voluto devolvere il ricavato della sua ultima opera “Oltre il sentiero” a favore delle persone con diabete del nostro sostenendo i progetti dell’associazione Diabete Romagna.

Il Diabete è una malattia che si nasconde e vive nel silenzio della solitudine, molto diffusa, ma conosciuta spesso in maniera superficiale. È una malattia che, se non adeguatamente gestita può portare a gravi complicanze. L’associazione Diabete Romagna si adopera per diffondere sani stili di vita attraverso diverse iniziative dei numerosi volontari dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce, al trattamento e alla riabilitazione, con la finalità di sensibilizzare la popolazione alla malattia, di prevenirne la comparsa, ove possibile, e di sostenere la persona con diabete nella gestione quotidiana della patologia per evitare l’insorgere delle sue pericolose complicanze.

“Siamo molto grati a Luca Gardella, titolare del Jump cafè, e al suo staff per ospitarci e per l’entusiasmo con cui hanno accolto la proposta di tenere nei loro locali questo momento con protagonista la poesia e la solidarietà. Abbiamo conosciuto Moreno Zoli circa un anno fa e quando ci ha comunicato di aver pensato a noi come realtà a cui devolvere il ricavato del suo lavoro ne siamo stati onorati. Moreno è una persona dall’animo gentile e molto sensibile, le sue poesie raccontano la vita e tutti i suoi orizzonti, quella vita che per una persona con diabete non è sempre facile per via degli ostacoli che troppo spesso la malattia impone. Sentire la vicinanza di Moreno e poter godere della generosità sua e di tutte le persone che offriranno un contribuito ai progetti di Diabete Romagna acquistando una copia del libro è per tante famiglie che convivono con il diabete motivo di grande orgoglio e di speranza.” Pierre Cignani, presidente Diabete Romagna.

L’appuntamento è per giovedì 7 febbraio alle ore 18.00 presso il Jump Cafè, ingresso libero.