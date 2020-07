"Oltrepassare", la mostra collettiva di Anny Wernert e Laura Rondinini

Da venerdì 3 luglio al 31 agosto è visitabile presso lo spazio d'arte Angolo Mazzini di Forlì, l'esposizione Oltrepassare, una mostra collettiva di Anny Wernert e Laura Rondinini.

Oltrepassare nasce dall'incontro tra due artiste, le cui opere insieme generano un percorso intimo ed equilibrato. La mostra vede l'alternanza tra I Ghiacciai di Anny Wernert e Le Donne di Laura Rondinini.

I ghiacciai della Wernert sono ancora una volta per la pittrice, l'esempio di una rappresentazione emozionale di paesaggi. Un viaggio sentimentale e stilistico su una collezione ridotta di tele che partono dall'azzurro fino a concludersi su cinque tele dominate in modo quasi assoluto dal bianco.

Sul fondo della galleria tre opere appartenenti ai Blue Note, in una sezione a parte completamente immersiva.

Come presenze, popolano la navata della galleria Le Donne della Rondinini, gruppi di sculture che hanno la capacità di riportare l'idea di movimento, malgrado l'estrema fissità del loro supporto di realizzazione.

Il loro colore bianco ed i lineamenti essenziali, le rendono esempi di delicatezza e vettori di emozione.

La mostra èvisitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Sabato e Domenica dalle 09 alle 12 e dalle 15 alle 18.