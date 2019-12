Olvidados presenta "Mutamenti di clima" di Cesare Pomarici

L'Associazione Culturale Olvidados si presenta col suo primo evento pubblico alla Chiesa del Suffragio a Forlì. Giovedì 19 dicembre a partire dalle 20.45 la nostra attività entra ufficialmente nel vivo con la presentazione da parte dell'autore Cesare Pomårici del libro "Mutamenti di clima" , accompagnato nell'esposizione dei testi dall'attore Tommaso Galvani.

Trama

Dal respiro corto della notte e dei suoi frequentatori urbani, al debito che ogni giovane marinaio deve riconoscere alla legge del mare, fino alla minaccia di distruzione che le congiunture storico-economiche impongono alla generazione emergente. Questo, in filigrana, è l’iter della narrazione del testo poetico. Non solo poesia! Il nostro intento è miscelare le arti tra loro in modo che esse vengano valorizzate le une dalle altre. A fare da cornice alla presentazione,infatti, sarà presente una mostra temporanea dell'artista Andrea Mario Bert allestita e creata ad hoc per l'evento. L'accompagnamento musicale sarà a cura dei Limitude e a fine presentazione verrà proiettato il cortometraggio di Walter Molfese tratto dai testi di Mutamenti di clima.

Gallery