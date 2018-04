Omaggio ai Led Zeppelin con i White Summer a "Rockin' Time"

Venerdì 20 Aprile ore 21.45 quinta serata in programma di Rockin' Time 2018 con i White Summer in omaggio ai Led Zeppelin.



Dopo un percorso quasi decennale, segnato da grandi fatiche e grandi successi, Simone Romanato (voce) cambia aria e pochi giorni dopo segue a ruota Marco Ferraresi (batterista), anche lui deciso a costruire qualcosa di unico; entrambi provenienti dai Mothership.

Grazie ai rapporti solidi e cristallini i due ritrovano velocemente la voglia e il piacere di fare musica, la voglia di dire ancora qualcosa su quei palchi che fin lì avevano dato tanto, per la gente, gli amici, gli appassionati, per tutti quelli che proprio in quei giorni chiedevano di non mollare.



La band a questo punto ha una voce e una batteria, ma servono un gran basso e una signora chitarra e la fortuna si sa, aiuta gli audaci... "Wilson" esclama Marco; Filippo Barbieri è il nostro uomo, preciso, umile, un tocco semplice ma fondamentale e verso il calare di quello stesso giorno fortunato, Simone incontra in un locale l'amico Frank R. vero cultore della storica band Britannica che tra una considerazione e l'altra sputa fuori il nome di quello che sarà l'ultimo quarto di cerchio, Alberto Biason, Albert Marshall per gli amici, affezionatissimo al rock duro, innamorato del tocco di Jimmy Page, crudo, pesante, faccia pulita... Uno che la fa suonare davvero bene quella chitarra.



Il 27 Dicembre 2016 si prova in una piccola sala, ben attrezzata e accogliente, quasi spaventati da una empatia che temono di non sentire, aspettativa di una scintilla che potrebbe non necessariamente scoccare, il primo pezzo a suonare è Good times Bad times, alla seconda battuta, tra un sorriso e l'altro, nascono i White Summer.



La primavera a Forlì significa il ritorno del Rock della Rassegna di musica live ROCKIN'TIME, divenuta un appuntamento atteso e richiesto da tutta la Romagna ed oltre che anche in questa sesta edizione sta confermando numero da record.



La sesta edizione di Rockin'Time, con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, avrà luogo tra Febbraio e Maggio 2018 presso lo storico Locale Naìma Club e spazierà dagli albori della musica moderna con Jimi Hendrix fino ad arrivare quasi ai giorni nostri con l'immancabile omaggio agli U2.



Rockin'Time 2018 coinvolgerà band provenienti da tutta Italia per far rivivere sonorità ed emozioni che hanno accompagnato e affascinato intere generazioni fino ad oggi partendo dagli indimenticabili anni '60 - '70 di artisti la cui musica viene considerata la "classica" della musica moderna.



Appuntamento quindi a venerdì 20 aprile alle ore 21.45 con i White Summer - Led Zeppelin