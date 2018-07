"Pensieri e parole": Peppe Servillo e cinque jazzisti per l’omaggio a Lucio Battisti

L’hanno fatto con Modugno e l’hanno fatto con Celentano, l’anno scorso erano sempre a Forlì con tutte le donne di Faber; questa volta l’appassionato ripasso generazionale della musica italiana sceglie Lucio Battisti, le cui melodie indimenticabili hanno segnato tante stagioni degli italiani. Lunedì, alle 21 al Teatro Diego Fabbri di Forlì, l’omaggio "Pensieri e parole" si avvale tanto del brillante ed eclettico frontman Peppe Servillo quanto del contributo virtuoso di cinque fra i migliori jazzisti in attività: sax e arrangiamenti (sapienti e coraggiosi al tempo stesso) di Javier Girotto, Fabrizio Bosso alla tromba, Furio Di Castri al contrabbasso, Alessandro Gwis e Mattia Barbieri rispettivamente al pianoforte e alla batteria. Il risultato è un mosaico sonoro in venti canzoni, da Il mio canto libero a E penso a te, per un percorso al crocevia fra improvvisazione jazz e mondo della canzone, con certi ritmi avvolgenti dal sapore latino, ma soprattutto l’emozione della grande musica.

Il legame fra le città di Ravenna e Forlì – reso possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale e dal determinante sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Cariromagna - si rinnova anche per l’edizione 2018 di Ravenna Festival, a partire dall’appuntamento con il più intimo, lirico e personale dei cantautori italiani: ricorre proprio quest’anno il ventennale della scomparsa di Lucio, che era “popolare e sofisticato, italiano e solitario, costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti - sottolinea Servillo - cantare nuovamente le sue canzoni significa rileggere una nostra storia minore e quotidiana che tanto ci suggerisce e commuove”.

Contro il rischio di museificare certi grandi autori e il desiderio invece di riproporli, non solo per nostalgia e passatismo ma sfidandone tutte le sfumature musicali e testuali, il supergruppo si mette al servizio di questo straordinario autore. E, nel farlo, abbatte i confini che generalmente separano il mondo della canzone da quello del jazz e dell’improvvisazione. Le parole? Molto Mogol dei tempi d’oro, ma anche un po’ di Panella e della svolta intellettuale più enigmatica di Lucio. Immergersi nell’universo poetico di Battisti è probabilmente l’impresa più difficile che il gruppo abbia affrontato finora, in considerazione dall’assoluta originalità delle sue canzoni, così diverse tra di loro per musica e testi. Ma ad accettare la sfida sono sei fuoriclasse della musica, uniti in un sodalizio artistico da più di dieci anni; gli arrangiamenti di Girotto, combinandosi al genio teatrale di Servillo, possiedono un’espressività carica di sentimento e passione, di quel “pathos” che secondo Servillo è parte della musica di Battisti. Il tutto arricchito da un tocco latino - d’altronde proprio Anima latina è stato uno dei dischi più sperimentali del cantautore.