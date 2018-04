Onde per imparare a dare e a ricevere in maniera equilibrata

Le Onde sono piccoli e potenti esercizi vibrazionali che, utilizzati in autotrattamento, permettono di aumentare la propria energia e migliorare la qualità della vita. Ogni Onda è una semplice pratica che coinvolge il corpo, i sensi, il suono e la mente.

Sono semplici ed eseguibili da tutti.

Non è necessario abbigliamento particolare né conoscenze specifiche. Ognuna di esse lavora su un tema o un contesto che viene approfondito ad ogni incontro.



In questa serata vengono trasmesse e praticate tre Onde utili per impsrare a dare e ricevere in maniera sana ed equilibrata.



Cosa significa?

Significa essere capaci di ricevere regali, denaro, complimenti senza imbarazzo e senza il dovere di ricambiare per forza. Significa diventare capaci di accogliere esperienze, persone e sfide nella propria vita senza stress. Significa essere in grado di dare con il cuore, con vera e sentita generosità senza aspettarsi nulla in cambio e imparare quando è il momento di dare e quando non lo è.

La pratica di queste Onde permette di raggiungere tutto questo.





