Si balla in compagnia al ritmo di tango

Giovedì 26 settembre, alle ore 20.30, nella sala Gianni Donati (c.so A. Diaz 111), l’Associazione Medialuna Tango, riapre le iscrizioni ai corsi di tango argentino. I maestri Giampiero Peca e Susy Casalboni con la loro pluriennale esperienza offrono ai corsisti un originale percorso didattico che affronta lo studio del Tango Argentino in tutte le sue componenti: abbraccio, connessione, musicalità, improvvisazione, codici culturali. Le lezioni regolari sono integrate da seminari, stage e masterclass tenuti dai migliori maestri argentini con lo scopo di offrire ai corsisti momenti di approfondimento tecnico ed espressivo non solo del tango, ma anche della milonga e del vals. È consigliata l’iscrizione in coppia, ma non è obbligatoria. Per i principianti singoli, lo staff procederà all’abbinamento tra gli allievi oppure a fornire degli assistenti. Corsi per tutti i livelli: primi passi, principianti, intermedi e avanzati. La prima lezione è sempre gratuita. Per gli studenti universitari il corso è gratits. Le lezioni inizieranno giovedì 3 ottobre sempre nella sala Gianni Donati e si terranno ogni giovedì a partire dalle ore 20.30. Per informazioni Susy (349 4441856), www.medialuna-tango.com e medialuna_tango@yahoo.it