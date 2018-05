Duecento metri tutti da gustare: merenda col "Panino dello sportivo più lungo di Forlì"

La Fondazione Opera Don Pippo, che da anni si occupa delle persone portatrici di disabilità di vario livello, invita tutta la cittadinanza ad ammirare il "Record del panino dello sportivo più lungo di Forlì" che verrà presentato da Piergiuseppe Bertaccini, meglio conosciuto come Sgabanaza. Alle 17.30 di sabato negli spazi dell'Opera Don Pippo in via Cerchia 101 si darà il via ad un pomeriggio all'insegna dello stare insieme con la consumazione di un panino lungo 200 metri realizzato dal panificio Spiga d'Oro.

"Abbiamo scelto il panino perchè i carboidrati rappresentano uno degli alimenti base per la dieta dello sportivo - racconta Emanuele Turci dell'Opera Don Pippo -. La festa proseguirà nel parco della Fondazione con giochi per bambini come la staffetta e il tiro alla fune. Alle 19 ci sarà una dimostrazione dell'unità cinofila della Croce Rossa a cui seguirà una passerella non competitiva in cui ognuno potrà sfilare con il proprio amico a quattro zampe. Ci sarà anche un'altra dimostrazione, questa volta di primo soccorso alpino, realizzata dai volontari della Confraternita di Misericordia. Il gran finale sarà affidato allo spettacolo di Sputafuoco".

Farà da sottofondo a tutta la manifestazione la musica dal vivo del gruppo "Km 0", inoltre saranno aperti stand gastronomici che serviranno piadina farcita, ciambella, bibite e vino. Gli utenti dell'Opera Don Pippo esporranno e venderanno gli oggetti da loro realizzati in un mercatino artigianale che affiancherà gli stand gastronomici. "Lo staff della Don Pippo - dice l'assessore allo Sport, Sara Samorì - è riuscito a creare un grande momento di coinvolgimento per gli utenti della Fondazione Opera Don Pippo, la cittadinanza e gli sportivi. Questo è un esempio di come lo sport nella nostra città possa fungere da elemento sinergico per unire diverse realtà, non per forza agonistiche".