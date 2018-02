Orchestra di saxofoni Hallo Mister Sax “C'era una volta l'America”

Domenica 18 febbraio al tatro comunale di Civitella dio Romagna si tiene"C'era una volta in America", concerto per fiati con un ensemble d'eccezione. Mario Marzi, conductor & saxes Tiziano Rossi, sopranino sax Stefano Menato, soprano sax Emiliano Rodriguez soprano sax Achille Succi, alto sax Roberto Favaro, alto sax Sabino Monterisi, alto sax Stefano Marzi, tenor sax Elena Ducoli, tenor sax Fabio Petretti, tenor sax Alessandro Creola, baritone sax Valerio Barbieri, baritone sax Giorgio Beberi, bass sax Alessandro Ruocco, drums Daniele Sabatani, percussion.

Il gruppo "Hallo Mister Sax", formato da 12 saxofonisti sotto la direzione di Mario Marzi, e protagonista di concerti che coinvolgono il pubblico in un entusiasmante percorso all'interno della storia della musica. Un’ensemble ricco di ottimi spunti ad opera di solisti di fama nazionale che, dall'interno delle varie sezioni, emergono per dare vita a momenti di intenso lirismo e di accattivante atmosfera in un vasto repertorio, sia di autori classici come Bach e Haendel, Brahms sia del jazz come Gershwin, Ellington, Miller. Il discorso musicale dell'ensemble e fantasioso e comunicativo, all'occorrenza sottile. Anche l'aderenza al flone jazzistico appare nitida e logica, supportata pertinentemente da una sezione di strumenti bassi che comprende Giorgio Beberi al sax basso, Alessandro Creola e Valerio Barbieri ai sax baritoni. Ne esce un dialogo convincente con la sezione melodica comprendente Achilli Succi, Roberto Favaro e Sabino Monterisi ai sax contralti; Tiziano Rossi al sax sopranino, Stefano Menato e Emiliano Rodriguez ai sax soprani; Elena Ducoli, Fabio Petretti e Stefano Marzi ai sax tenori. L’Ensemble produce una sonorita imponente, che immediatamente cattura l'attenzione del pubblico; pieni orchestrali alternati a momenti solistici costituiscono una passerella ideale per i vari strumentisti. I componenti dell’Ensemble, premiati in importanti concorsi nazionali ed internazionali, svolgono intensa attivita concertistica in variegate formazioni classiche e jazzistiche e nelle principali orchestre italiane. L’Ensemble ha tenuto apprezzati concerti in tutta Italia, Libano, Principato di Monaco e Inghilterra ed ha registrato Due Cd con musiche di autori classici e moderni.

INGRESSO UNICO EURO 10, gratuito per gli abbonati alla stagione teatrale di Civitella e Galeata