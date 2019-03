Le Orchidee Unicef in piazza per far rifiorire la vita

Il 30 e 31 marzo, l’Unicef torna - con la partecipazione di 11.000 volontari - in oltre 2.400 piazze di tutta Italia con l’iniziativa dell’Orchidea, a sostegno della campagna “Ogni bambino è vita” per salvare i bambini colpiti da malnutrizione che è co-responsabile ogni anno della morte di circa 3 milioni di bambini.

Per il suo decimo compleanno l’orchidea si moltiplica: a fronte di un contributo minimo sarà possibile scegliere tra quattro tonalità di colore disponibili.

Testimonial dell’iniziativa è lo storico Ambasciatore dell’Unicef Italia Lino Banfi.



E' possibile scegliere un’orchidea a Forlì, sabato 30 marzo dalle 11.00 alle 17,30 in Piazza Saffi, e a Cesena, sabato 30 e domenica 31 marzo, dalle 11,00 alle 18,00, in Piazza Giovanni Paolo XXIII.

