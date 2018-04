Organi Callido: quarto concerto per la rassegna forlivese

Il quarto concerto, dei sei previsti dalla rassegna sugli organi Callido - famoso organaro veneto di fine Settecento - aperto a tutti e gratuito, si terrà Giovedì 19 Aprile alle ore 20,30 nella Chiesa della SS.Trinità a Forlì (Piazza Melozzo degli Ambrogi 7). L’iniziativa nasce dal progetto realizzato dal Soroptimist International Club di Forlì e dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro, con la collaborazione del Comune di Forlì, dell’Istituto Ruffilli e dell’Istituto Musicale Angelo Masini, per la valorizzazione del patrimonio artistico forlivese attraverso sei appuntamenti culturali aperti alla cittadinanza. Vario il programma della serata che prevede l’esecuzione, sull’organo Callido-Chianei del 1786, di brani musicali da parte di Giulia Ricci, giovane organista, pianista e clavicembalista forlivese, e interventi del Gruppo Corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, diretto da Don Marino Tozzi, da molti anni animatore di questo coro, solisti Rosanna Giammarchi e Mauro Collina. Dedicato a Venezia, centro dell’attività di Callido, sono in programma musiche di C.Monteverdi, G.Gabrieli, H.Schutz, A. e B. Marcello, A.Vivaldi, B.Galuppi, compositori che resero famoso il nome della città in tutta Europa. Al termine del concerto è prevista una visita guidata alla Chiesa.

Giulia Ricci, già allieva dell’Istituto Musicale Masini, continua gli studi perfezionandosi negli strumenti da lei scelti; partecipa a concorsi nazionali ed internazionali ottenendo numerosi e qualificati riconoscimenti.