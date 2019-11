Per i più piccoli c'è "Origamondo": laboratorio creativo al Mercato Contadino

Debuttano i laboratori creativi per bimbi a partire dai 6 anni promossi dal Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75 in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa. Sabato 16 novembre, dalle ore 10, primo appuntamento dedicato ai più piccoli insieme ad Amanda Chiarucci (www.amandachiarucci.it) e ai suoi fantastici origami tridimensionali. Amanda Chiarucci, classe 1974, formatasi all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ama creare utilizzando più tecniche possibili per esprimere le sue idee. Ultimamente si è innamorata dell'origami modulare tridimensionale, realizzando opere d'arte particolarissime con la carta per esporle in musei, gallerie e fiere di arte contemporanea. La prenotazione al laboratorio è obbligatoria (max 10 partecipanti) contattando il 328 3383931 oppure il fisso 0543 493327 Il laboratorio ha un costo di 13 euro.