"L'orizzonte dell'educazione": uno sguardo alle sfide per genitori e bambini

Si svolge a Forlì una rassegna sull'educazione e la pedagogia, dal titolo "L'orizzonte dell'educazione".

Il 23 e 24 febbraio si tiene un nuovo appuntamento della rassegna all'ex Cinema Mazzini in Corso della Repubblica 88.

Il programma

23 febbraio

9.00 - 10.50 Lascia che si arrabbino. Come gestire la nostra rabbia e quella dei nostri figli_Seminario di F. Benassi "Amati, serviti, coccolati, va bene così! Ma allora perché spesso i figli si arrabbiano? Come gestire la rabbia dei figli e come puoi renderti utile positivamente? Parliamone".

11.00 - 13.00 Il tesoro dei bambini sensibili. Conoscerlo, gestirlo, valorizzarlo. Intervista all’autrice Elena Lupo, psicologa e psicoterapeuta

15.00 - 16.00 Fare i compiti fa schifo, Seminario di F. Benassi "I compiti sono diventati l’incubo di tuo figlio e di tutta la famiglia? Non sai più come aiutarlo e che strategie usare? Parliamone insieme".

16.00 - 18.00 Così impari. Per una scuola senza compiti. Intervista all’autore prof. Maurizio Parodi, dirigente scolastico e pedagogo.

24 febbraio

10.00 - 13.00 Spettacolo di Intrattenimento per grandi e piccini_Spettacolo di Bimbobell e Truccabimbi. Marcello Turroni di Bimbobell e Arianna Barlini Face & Body Painting stupiscono e fanno divertire.

15.00 - 16.00 Bullismo e cyberbullismo_. Seminario di F. Benassi "Il bullismo è un fenomeno in crescita. Molti bambini e adolescenti non ne parlano, non condividono le loro esperienze con i genitori, non ne parlano neanche a scuola di tutte le prepotenze subite. Ma perché?"

16.00 - 18.00 Pornolescenza. Proteggere bambini e adolescenti da pornografia, sexting e cyberbullismo. Intervista all’autore Antonio Morra, giornalista ed educatore.