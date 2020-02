Al Club Ottantadue un sabato sera a tutto jazz col "Dom Stage Quartet"

Appuntamento sabato sera, a partire dalle 22.05, col "Dom Stage Quartet", eclettico e frizzante gruppo di estrazione jazzistica, ma che si cimenta con diversi generi musicali. Il gruppo è composto da Dom Stage ai sassofoni tenore e soprano, Marco Vienna alla chitarra, Stefano Travaglini al contrabbasso e Lorenzo Bonucci alla batteria. Come si può notare dai nomi dei musicisti, di diversa provenienza artistica ma tutti fortemente ancorati alle radici jazz, tutti noti professionisti di fama che non disdegnano di proporre contaminazioni musicali che stanno incontrando il favore del pubblico. Durante la serata verranno eseguiti brani del cosiddetto "Great American Songbook", standards di jazz, blues e bossa nova, un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica.