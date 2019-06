Ottocento in mostra, al Refettorio dei Musei San Domenico le opere dei liceali dell'artistico

Dall'8 al 16 giugno il Refettorio dei Musei San Domenico di Forlì ospiterà le opere artistiche realizzate dagli studenti nell'ambito di un progetto di studio e di approfondimento sulla mostra “Ottocento. L’arte italiana tra Hayez e Segantini”, concordato dalla Rete Regionale dei Licei artistici dell’Emilia Romagna insieme alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Il progetto di studio si è concluso con la partecipazione da parte dei Licei artistici ad un concorso articolato in 3 sezioni. La prima "produzione artistica", consistente nella produzione o rielaborazione a tecnica libera di opere esposte in mostra; la seconda riguardante la "ricerca storica e produzione artistica" nell’ambito della quale gli studenti hanno potuto realizzare racconti, filmati o opere artistiche fondate su ricerche storiche relative a personaggi o un fatti di epoca risorgimentale o post-risorgimentale della propria città; e la terza "lettura storica critica", ovverosia realizzazione di una recensione articolata della mostra che fosse degna di pubblicazione sulla pagina di un quotidiano o di una rivista d’arte.

La Rete Regionale dei Licei artistici ha inteso così cogliere l’occasione proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì con la mostra “Ottocento. L’arte italiana tra Hayez e Segantini” per sviluppare un percorso didattico di approfondimento sia strettamente artistico, con la produzione o con la rielaborazione di opere grafiche, pittoriche e plastiche dei temi ricorrenti nella mostra, sia storico-politico, con la ricerca sugli eventi risorgimentali e postrisorgimentali della propria città o territorio, sia culturale in senso ampio per mostrare il significato di tali eventi alla coscienza nazionale degli italiani. Nel corso dell’inaugurazione verranno premiate le prime tre opere classificate in ciascuna delle tre sezioni.