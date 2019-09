Palazzi e musei aperti per le Giornate Europee del Patrimonio

I Musei Civici del Comune di Forlì aderiscono all'edizione 2019 delle Giornate Europee del Patrimonio, rivolgendo particolare attenzione alle tre sedi museali di Palazzo Romagnoli, San Domenico e Villa Saffi.

“Si tratta di un'occasione per favorire la frequentazione del nostro prezioso patrimonio storico, artistico e monumentale” con queste parole presenta l'iniziativa l'Assessore Valerio Melandri, con delega alla Promozione del settore culturale, museale e dell'Alta Formazione universitaria.

Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con lo scopo di far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

In Italia, com’è ormai tradizione, ogni anno aderiscono all’iniziativa numerosi luoghi della cultura, tra musei, gallerie, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche e archivi, costruendo un’offerta culturale estremamente variegata, basata su un tema di riflessione comune, che per l’edizione 2019 sarà: “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento”.

A Forlì i Musei Civici propongono per sabato 21 e domenica 22 settembre l'apertura delle collezioni permanenti di Palazzo Romagnoli e San Domenico ad orario continuato (9,30-19,00) e ad ingresso ridotto.

Comprese nel biglietto di euro 3,00 anche le mostre “Rocche e castelli di Romagna nelle tavole di Giordano Severi” e “Le eleganti carte di Antonello Moroni” mentre la mostra “Cibo. Steve McCurry”, inedita esposizione degli scatti del fotografo 4 volte vincitore del World Press Photo, sarà visitabile con le consuete tariffe di ingresso.

Domenica 22 settembre inoltre è in programma un'apertura straordinaria di Villa Saffi (Via Firenze, 164 – località San Varano). La Casa Museo, inserita nel circuito “Case Museo dei Poeti e degli Scrittori di Romagna” apre ad ingresso libero dalle 16,00 alle 19,00 e propone alle 16,30 “L'Albero della Vita”, un racconto storico interpretato da Laura Aguzzoni e Giampiero Pizzol (Associazione Culturale La Compagnia Bella) in occasione delle celebrazioni del Bicentenario dalla nascita di Aurelio Saffi.