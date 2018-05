Palazzo Fantini a Tredozio apre le porte per "Incontriamoci in giardino"

Nella giornata di domenica 3 giugno 2018, a Tredozio l'Associazione Parchi e Giardini d'Italia in occasione dell'Anno europeo del Patrimonio culturale organizza la manifestazione "Incontriamoci in giardino", con l'obiettivo di promuovere il patrimonio naturalistico e culturale in Europa per rafforzare lo spirito di appartenenza allo spazio comunitario.

Palazzo Fantini a Tredozio aprirà i cancelli consentendo la visita del proprio giardino, l'incontro con i proprietari e il giardiniere, oltre alla degustazione di vini di famiglia nella cantina storica del Palazzo. Nel pomeriggio i svolgerà il trebbo poetico per ricordare Maria Viginia Fabbroni nel 140esimo della morte.

Il biglietto di ingresso di 5 euro sarà aumentato per la degustazione, che può essere prenotata alla mail gianfranco@studiofontaine.it