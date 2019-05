Alla scoperta di Palazzo Fantini con "Appuntamento in Giardino"

Sabato 1 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 è possibile visitare Palazzo Fantini e il suo giardino grazie all'iniziativa APGI (Associazione Parchi e Giardini d'Italia) "Appuntamento in Giardino" 2019. I proprietari e il giardiniere accompagneranno i visitatori in una visita guidata alla cantina e alla scuderia del palazzo.

Palazzo Fantini raccoglie la storia di un’unica famiglia che lo abita da quasi tre secoli: la posa della prima pietra risale al 1753. Il Palazzo conserva nella sua struttura, oltre alle parti più antiche e a quelle settecentesche con ambienti di rappresentanza, anche interessanti e graziosi interventi in stile neogotico o liberty, come il giardino d’inverno. Il giardino all’italiana, progettato nell’800, riprende i temi classici dell’epoca: i vialetti segreti, la fontana con le ninfee, le geometrie precise delle siepi, i bossi topiati, le aiuole di rose antiche con stachis lanata e bordure di fiori “fuori moda” come dalie e begonie, iris e lantane. Palazzo Fantini era anche il centro di una grande tenuta agricola in cui si svolgevano tutte le attività locali: la lavorazione della seta, della canapa, dell’uva e del legname, la cernita dei cereali e l’allevamento di animali di cortile. Oggi molti degli strumenti adoperati per quelle attività sono conservati nel piccolo museo della civiltà contadina.