Pievequinta riscopre il Palazzo delle Meraviglie con lo storico Mauro Mariani

Pievequinta riscopre il Palazzo delle Meraviglie. Sarà lo storico e ricercatore forlivese Mauro Mariani il relatore dell’attesa conferenza pubblica in programma domenica 16 febbraio, alle 16, nel salone di Palazzo Morattini (o “Cà d’Panoĉa”, dal soprannome dei Gaudenzi che vi hanno risieduto fino agli 1960), posto in via Armelino, 33 a Pievequinta. Promosso dall’associazione culturale e ricreativa “Amici della Pieve Odv”, l’incontro cercherà di riportare alla luce, almeno figurativamente, un edificio ormai scomparso, conosciuto come il Palazzo delle Meraviglie, ossia dei Monsignani.

"Molti - anticipa Mariani - anche a Pievequinta confondono Palazzo Morattini con Palazzo Monsignani, che era tutto un altro edificio, ben più affascinante e ricco rispetto al primo, attuale sede del quartiere anche se con convenzione in scadenza". Del misterioso Palazzo delle Meraviglie si sono perse le tracce già alla fine del XIX secolo. Casino di villeggiatura della nobile famiglia forlivese dei Monsignani, il palazzo omonimo non esiste più, causa il devastante terremoto del 1870 che lo fece parzialmente crollare. Per saperne di più è necessario partecipare all’incontro di Mariani, che per l’occasione si avvarrà di una serie di immagini assolutamente inedite, preludio ad una futura pubblicazione curata dallo stesso ricercatore.