"L'abito da ballo o l'abito che balla?": a Palazzo Romagnoli un pomeriggio danzate

Il Salone dell'Incontro di Palazzo Romagnoli sabato dalle 15,30 sarà la cornice di un pomeriggio danzante a cura dell'Associazione Società di Danza, Circolo di Romagna e Circolo Pugliese che presenterà “L'abito da ballo o l'abito che balla?”. Si tratta di una breve lezione danzata sugli abiti femminili e maschili del periodo romantico borghese. L'abito esprime il nostro modo di essere, la nostra visione della vita e dovrebbe saper esprimere di ogni individuo, il movimento fisico, lo sguardo, il sorriso e la storia. Di questo si parlerà con la costumista e coreografa Assunta Fanuli e, a seguire, una breve dimostrazione pratica a cura dei componenti dell'Associazione. L'iniziativa si inserisce all'interno del filone di incontri che da febbraio vede protagonista il Museo Romagnolo del Teatro dove, in collaborazione con i Lions Club forlivesi, ogni domenica pomeriggio i visitatori possono approfondire la conoscenza dei più noti personaggi artistici e musicali forlivesi e scoprire la “passione dei forlivesi per il ballo”. La partecipazione all'evento è libera fino ad esaurimento posti. I partecipanti potranno inoltre visitare a tariffa ridotta (3 euro) le Collezioni del Novecento di Palazzo Romagnoli, la mostra “Auto/Ritratti” e la Pinacoteca civica in San Domenico (il biglietto è valido 72 ore). Per informazioni Servizio Cultura e Musei telefonare 0543 712627, musei@comune.forli.fc.it, Facebook; Twitter, Instagram: @MuseiForli