"Leggere ...ad Arte": a Palazzo Romagnoli il secondo appuntamento con le letture animate

Domenica alle 16 Palazzo Romagnoli (Via Albicini, 12) ospita il secondo e ultimo appuntamento di "Leggere...ad Arte", letture animate gratuite per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, a cura dei Volontari del progetto "Nati per Leggere". Dopo il successo del primo incontro di domenica scorsa i Musei Civici e la Biblioteca Comunale A. Saffi propongono un secondo appuntamento, sempre in via sperimentale, con le letture realizzate dai volontari del Progetto Nati per Leggere.

Il progetto nazionale "Nati per Leggere" ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni con la convinzione che la stimolazione e il senso di protezione che genera nel bambino il sentirsi accanto un adulto che legge e racconta storie già dal primo anno di vita. L'esperienza della lettura e dell'ascolto viene ulteriormente arricchita dalle stimolazioni provenienti dal luogo in cui si legge. E' per questo che i Musei Civici hanno proposto Palazzo Romagnoli.

I lettori volontari, spostandosi nelle diverse sale del palazzo, propongono storie fantastiche di pittori, scultori, lavandaie e contadini, a contatto diretto con le opere presenti nella Collezione Verzocchi. La partecipazione alla lettura è gratuita sia per i bambini che per i genitori, che al termine potranno visitare liberamente il museo. Per informazioni Palazzo Romagnoli (telefono 0543 712627), biglietteria.musei@comune.forli.fc.it, www.cultura.comune.forli.fc.it e pagina Facebook dei Musei (@MuseiForli) e della Biblioteca.