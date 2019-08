Piatti tradizionali, cortei e sfide al Palio di Santa Reparata

Terra del Sole ospita come ogni anno l'atteso Palio di Santa Reparata che nel 2019 raggiunge a 56^ edizione. Dal 23 al 25 agosto spazio alla tradizionale cenna delle contrade e alle altre sfide rievocative.

La tradizione

L'evento, secondo un antico cronista, si ricollega ad una gara svoltasi l'8 ottobre 1549 per l'inaugurazione della Pieve bizantina di S. Reparata, quando quattro giovani del contado cavalcarono dalla pieve fino al Castello di Sussubio, dove i magistrati consegnarono al vincitore in premio un gonfalone con ricamata l'immagine della Martire Reparata. Nel giorno del palio, i due quartieri della cittadina, il Borgo Romano e il Borgo Fiorentino, gareggieranno al tiro alla fune e alla balestra antica e Terra del Sole, con i suoi monumenti, i palazzi signorili, i cortili, le piazze e le strade, farà da sfondo e spazio scenico alle contrade con le loro corporazioni, i magistrati, i nobili, il clero e il popolo, impegnati nella conquista del gonfalone.

Per l'occasione, la città fortezza sarà percorsa dal corteo composto da trecento figuranti in costumi del '500, che dai due castelli confluirà in quella che torna ad essere Piazza d'Armi, fra squilli di "chiarine", rullare di tamburi e volteggi di bandiere. Con un'animazione ed una scenografia unica, il paese si trasformerà; borghi pitturati, case, palazzi e castelli imbandierati, piazze popolate di mercanti, imbonitori, ciarlatani e guitti. Si susseguiranno i cambi di guardia; sfileranno le autorità, i cortei di rappresentanza, i contendenti del tiro alla balestra antica e del tiro alla fune, i musici e gli sbandieratori.

Il programma

Venerdì 23 agosto

Serata dedicata alla falconeria e alla poesia: Rapaci di notte - Poeti per un giorno, con la partecipazione dell’AISM e del falconiere Freddy.

Sabato 24 agosto

Ore 20,00 – Tradizionale cena delle Contrade Il Borgo Fiorentino e il Borgo Romano invitano i propri contradaioli e quanti vogliono partecipare alla cena e ai riti propiziatori della vigilia. Lunghe tavolate verranno allestite lungo i borghi delle rispettive Contrade, al lume di candela, il tutto per incoraggiare i gareggianti che scenderanno in piazza per contendersi il 56° Palio. Il programma sempre entusiasmante ogni anno, rimane ancora un segreto. Per info e prenotazioni: Borgo Fiorentino: borgo.fiorentino@gmail.com - Borgo Romano: borgoromano@libero.it

Domenica 25 agosto (ingresso: 5 euro)

La giornata inizia con l'apertura del mercato storico e dei prodotti del territorio, alle ore 10.00 nella Chiesa si celebra la messa in latino.

Ore 12.00 Apertura della Bettola con piatti tradizionali.

Ore 15.30 Insediamento del Commissario Granducale, sfilate dei cortei delle due borgate e inizio del Palio nella bellissima Piazza d'Armi arricchita da drappi alle finestre, durante la manifestazione seguiranno alternati, giochi di bandiere, tiri alla fune, spettacoli di artisti e come finale i tiri dei balestrieri per l'assegnazione del drappo alla contrada vincente.

La sera grande spettacolo in Piazza d'Armi.