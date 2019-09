Il Panathlon club incontra il campione di atletica Francesco Panetta

Giovedì 26 settembre alle ore 20:30 presso l’Hotel Globus Best Western (via Traiano Imperatore 4 Forlì) il Panathlon Club Forlì ha come ospite Francesco Panetta, siepista e mezzofondista italiano, che è stato uno dei più grandi specialisti dei 10000 metri piani e dei 3000 metri siepi.

Nel 1986 agli europei di Stoccarda vinse la medaglia d'argento nei 3000 m siepi, affermandosi come il miglior interprete italiano sulla distanza. L'anno della sua consacrazione fu il 1987, quando con il tempo di 8'08"57 vinse la medaglia d'oro dei 3000 m siepi ai Mondiali di Roma siglando anche la miglior prestazione dell'anno sulla distanza e il record italiano (tuttora imbattuto). Sempre a Roma ottenne anche un argento nei 10000 m piani. Agli Europei del 1990 vinse la medaglia d'oro, ancora nei 3000 siepi. Nel 1994, agli Europei di Helsinki, il favorito Lambruschini dopo pochi giri di gara cadde su un ostacolo. Panetta lo aiutò a rialzarsi e a riportarsi nel gruppo dei migliori. Lambruschini vinse la gara e l'oro europeo, Panetta finì fuori dal podio, ma il suo gesto d'altruismo è rimasto nella memoria degli sportivi italiani anche più delle sue medaglie passate. È nella Hall of Fame della Fidal.

Presente alla serata un altro grande protagonista dell’atletica italiana: Stefano Mei, campione europeo dei 10000 a Stoccarda 1986 ed oggi Presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d'Italia (ANAOAI).