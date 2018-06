"Pane da mangiare, pane da guardare": letture sul simbolo della vita

Giovedì 21 giugno, il Palazzo del Monte di Pietà di Forlì (in corso Garibaldi, 37) ospiterà alle 20.30, in associazione alla mostra di Matteo Lucca “Aish. pane.vita” una conferenza dell'antropologa Agistina Bua su "Pane da mangiare, pane da guardare. Letture e visioni antropologiche sui simboli e i significati del pane".

Agostina Bua si è formata come antropologa culturale presso l’università di Sassari. Si occupa di patrimonio culturale, cittadinanza attiva ed educazione al patrimonio. Insegna nelle scuole secondarie e collabora con il Museo dell’Uomo e dell’Ambiente di Terra del Sole.

È socia dell’Associazione nazionale professionale italiana di antropologia per cui collabora con la Commissione educazione-scuola.

L'ingresso all'evento è libero.